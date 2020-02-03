2020-02-03T13:46:33+03:00
Общество

В Салехарде онкологи проводят для жителей профилактическую акцию

Пациенты с подозрениями на заболевание пройдут ультразвуковую диагностику
Анна Полякова
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В Салехарде онкологи проводят для жителей профилактическую акцию Фото: yanao.ruВ Салехарде онкологи проводят для жителей профилактическую акцию Фото: yanao.ru
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В Салехарде стартовала профилактическая акция с участием ведущих онкологов региона и врачей ультразвуковой диагностики. Мероприятие продлится до конца недели.

В рамках акции состоится окружная конференция, где будут обсуждаться проблемы профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. Специалисты ставят целью не только обследовать как можно большее количество ямальцев, но и рассказать о первых признаках рака и важности своевременного обращения к врачу.

Пятого февраля в Салехардской окружной клинической больнице пройдет обучающая лекция для всех жителей города, на которой главный онколог ЯНАО Евгения Кузьмина расскажет о причинах, симптомах, лечении рака груди.

Главным днём акции станет восьмое февраля. В этот в поликлинике по ул. Мира будут вести приёмы сразу несколько онкологов. Пациенты с подозрениями на заболевание пройдут ультразвуковую диагностику. Обследования будут проводиться без предварительной записи.

По данным окружного депздрава, рак молочных желёз является одним из самых распространённых онкологических заболеваний не только на Ямале, но и в России в целом. Патологический процесс на ранней стадии не сопровождается болевыми ощущениями, и выявить его может лишь врач. Вовремя обнаруженное заболевание даёт шанс на полное выздоровление, сообщает правительство ЯНАО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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