Тазовских школьников учат распределять бюджет

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:07:20+03:00

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В тазовских школах стартует проект партисипаторного бюджетирования. Дети представят свои идеи по модернизации инфраструктуры учебного заведения и организации школьных мероприятий.

Учащиеся 7-11 классов предложат свои общественно-значимые инициативы на классных собраниях, лучшие из них будут презентованы и вынесены на голосование. Инициативная группа школьников оформит идею, которую поддержит большинство, в проект школьного бюджетирования. Она должна иметь подробное описание, иллюстрационные материалы и обоснование финансовых затрат, необходимых для реализации.

После публичной защиты предложенных проектов состоится общешкольного голосование – в Единый день школьники выберут проекты-победители, идеи которых будут воплощены в жизнь в рамках инициативного бюджетирования.

Партисипаторное бюджетирование – это форма непосредственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления, когда инициативы по целям расходования определенной части бюджетных средств выдвигаются самими жителями, пояснили в администрации Тазовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU