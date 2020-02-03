Мошенники предложили ноябрянке безопасное хранение денег и выманили 200 тысяч

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:48:50+03:00

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Жительница Ноябрьска, не задумываясь, перевела 200 тысяч рублей на чужой счет, когда услышала по телефону предложение спасти деньги. Позже, когда она поняла, что ее развели мошенники, обратилась в полицию.

23 января сначала ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. По телефону незнакомка пояснила, что со счета северянки неизвестные пытаются снять деньги. Для безопасности и сохранности сбережений женщине предложили перевести их на указанный счет.

Лжесотрудник банка пояснил, что денежные средства в безопасности, и на следующий день необходимо обратиться в банк за получением новой карты, на которой уже находятся деньги. После всех операций, проделанных с картой, женщина начала сомневаться и позвонила по телефонам банков, указанных на обратной стороне карт, но операторы не подтвердили попыток списания денежных средств со счетов и посоветовали обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU