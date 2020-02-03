3 Февр. 2020 2020-02-03T12:09:26+03:00

С поезда «Москва – Новый Уренгой» сняли пассажира с марихуаной Фото: утурфо.мвд.рф

Мужчина из Мурома ехал на работу вахтовым методом

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Сотрудники транспортной полиции Нового Уренгоя задержали пассажира поезда с марихуаной. 40-летнего жителя города Муром выявили как подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Его сняли с поезда «Москва – Новый Уренгой» на станции Коротчаево 31 января.

В его дорожной сумке полицейские обнаружили пластиковый контейнер с несколькими круглыми емкостями и пластиковую банку. Внутри них находилось вещество зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила подозрения правоохранителей. Содержимое контейнеров – марихуана массой 202 грамма, что является крупным размером. Мужчина ехал на работу вахтовым методом. Наркотическое вещество собрал и изготовил самостоятельно для личного употребления. На него завели уголовное дело, сообщает УТ МВД России по УрФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU