2020-02-03T12:01:25+03:00
Общество

Вывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев

Работа осуществлялась согласно графику
Анна Полякова
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Вывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев Фото: mo-yamal.ruВывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев Фото: mo-yamal.ru
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Понижение температуры воздуха на Ямале не оказалось столь критическим, насколько прогнозировалось синоптиками, и не привело к ожидаемым трудностям и каким-либо сбоям со сбором и вывозом мусора.

Напомним, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЯНАО предупреждал, что с 30 января по 03 февраля 2020 года из-за морозов могут возникать трудности. Существовала высокая вероятность, что холод повлияет на работоспособность гидравлических механизмов мусоровозов. Однако вывоз ТКО по округу осуществлялся согласно графику в рабочем режиме.

Так в Тарко-Сале работа перевозчика по вывозу отходов была переведена в ограниченный режим только 31.01.2020 год с 08.00 до 15.00 по местному времени. После этого специальная техника вышла на линию, и все отходы были вывезены по графику.

На сегодняшний день услуга регионального оператора по обращению с ТКО продолжает оказываться надлежащим образом, отметил региональный оператор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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