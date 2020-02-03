2020-02-03T11:02:18+03:00
Общество

Пассажирам автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский» дети рассказали о Сталинградской битве

Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем
Анна Полякова
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Пассажирам автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский» дети рассказали о Сталинградской битве Фото: Администрация НоябрьскаПассажирам автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский» дети рассказали о Сталинградской битве Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске для пассажиров рейсового автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский» организовали информационный тур. Их познакомили с важными историческими фактами Сталинградской битвы. Так же все желающие могли принять участие в викторине, и даже получить на память тематический подарок.

Совместную акцию провели Центр «Факел», сводный поисковый отряд «Виталис» и транспортное предприятие «Пассажирские перевозки». Накануне, в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, специалист «Факела» Дарья Солманская и воспитанники отряда Полина Пишнякова и Влад Кострюков провели инфотур. Как отметили организаторы, подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, сообщили в администрации города.

Участникам акции напомнили, что Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей. Это самое кровопролитное сражение в истории. Советские войска применяли психологическую атаку, это было монотонное тиканье часов, сопровождавшееся комментарием о том, что каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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