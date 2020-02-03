2020-02-03T10:46:21+03:00
Общество

На Ямале запретили продажу снюсов несовершеннолетним

С начала года выявлено 64 партии бестабачных никотиновых смесей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале запретили продажу снюсов несовершеннолетним Фото: из открытых источниковНа Ямале запретили продажу снюсов несовершеннолетним Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На Ямале принят закон, запрещающий реализацию и распространение снюсов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Решение о запрете продажи детям и подросткам опасных никотиновых смесей было принято в округе после нескольких случаев отправления.

По поручению главы региона в регионе под председательством замгубернатора Аркадия Бессонова действует рабочая группа при окружной антинаркотической комиссии по профилактике распространения снюсов. В ее работе принимают участие представители Заксобрания, председатель Общественной палаты региона, исполнительных органов госвласти и правоохранительных органов.

С начала 2020 года на Ямале Роспотребнадзор совместно с полицией в ходе рейдов в торговых точках выявил 64 партии снюсов, в которых было 439 единиц товара. Вся продукция арестована и изъята из оборота.

Полиция и органы местного самоуправления просят всех, кому стало известно о случаях распространения или продажи снюсов детям, информировать их об этом. Нарушителей ждёт административный штраф, для граждан он составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С поезда «Москва – Новый Уренгой» сняли пассажира с марихуаной
Вывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев
Пассажирам автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский» дети рассказали о Сталинградской битве
На Ямале запретили продажу снюсов несовершеннолетним
В Ноябрьске горел пятиэтажный дом и дача
На Ямале в 2,5 раза возросло число дистанционных краж
В Тарко-Сале начали строить приют для бездомных животных
В Ноябрьске за январь родилось рекордное число детей
На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с
На жителя Губкинского, «забодавшего» полицейского, завели уголовное дело
Ноябрьску предлагают заняться производством беспилотников
На ямальской трассе в перевернувшемся грузовике пострадал пассажир
Погода на Ямале 3 февраля: снег пройдет на всей территории региона
В Салехарде появятся два новых общежития
Количество камер видеонаблюдения на Ямале вырастет в 2,5 раза
В Ноябрьске шестилетнему мальчику раздробили камни в почках лазером
Дмитрий Артюхов поздравил старейшую школу Салехарда с 85-летним юбилеем
Погода на Ямале 2 февраля: ночью температура упадёт ниже тридцатки
В Салехарде горел балок и автомобиль, в Лабытнанги - жилой дом
В Тарко-Сале юные хоккеисты боролись за «Золотую шайбу»
В рацион питания ямальских школьников включается диетическое мясо оленя
На Ямале до конца 2020 года появится более 4,5 тысяч мест в детских садах