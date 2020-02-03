На Ямале запретили продажу снюсов несовершеннолетним

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:46:21+03:00

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На Ямале принят закон, запрещающий реализацию и распространение снюсов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Решение о запрете продажи детям и подросткам опасных никотиновых смесей было принято в округе после нескольких случаев отправления.

По поручению главы региона в регионе под председательством замгубернатора Аркадия Бессонова действует рабочая группа при окружной антинаркотической комиссии по профилактике распространения снюсов. В ее работе принимают участие представители Заксобрания, председатель Общественной палаты региона, исполнительных органов госвласти и правоохранительных органов.

С начала 2020 года на Ямале Роспотребнадзор совместно с полицией в ходе рейдов в торговых точках выявил 64 партии снюсов, в которых было 439 единиц товара. Вся продукция арестована и изъята из оборота.

Полиция и органы местного самоуправления просят всех, кому стало известно о случаях распространения или продажи снюсов детям, информировать их об этом. Нарушителей ждёт административный штраф, для граждан он составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU