В Ноябрьске горел пятиэтажный дом и дача

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:50:50+03:00

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В Ноябрьске ночью 2 февраля вспыхнул пожар в многоквартирнике на улице Ленина. Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме. Сообщение о ЧП поступило 03:13.

В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава, в распоряжении которых было пять единиц спецтехники МЧС. В 03:27 пожар был ликвидирован. Огонь повредил три детские коляски, велосипед на общей площади 1,5 квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Днем в том же городе пожар бушевал в СНТ «Мечта». Горел жилой одноэтажный частный дом. Его тушили больше 4 часов. Только в 19:55 пожар был ликвидирован. В ликвидации ЧП участвовали 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС и 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники добровольной пожарной команды. Дом сгорел дотла, произошло частичное обрушение конструкций. Что стало причиной пожара – выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU