На Ямале в 2,5 раза возросло число дистанционных краж

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:16:55+03:00

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На Ямале неуклонно растет количество дистанционных хищений. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в 2019 году количество краж, совершенных с банковских карт и электронных средств платежа, возросло более чем в 2,5 раза (с 250 до 639), в 2020 году на уже зафиксировано 30 таких преступлений. Мошенники лишили денег 1 177 ямальцев, а за месяц 2020 47 северян стали жертвами обмана.

Общая сумма похищенных денег только в январе 2020 года превысила 9 млн. рублей, треть из них мошенникам перечислила жительница Салехарда.

Так, на протяжении нескольких дней с декабря 2019 г. по январь 2020 г. женщине звонили мнимые сотрудники банков, разъясняли о положенной ей компенсации за ранее приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Одновременно они предлагали перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального и материального вреда. Женщина перевела им свыше 2,7 млн. рублей. В полиции она сообщила, что о подобных видах мошенничества ничего не знала.

Возбуждено уголовное дело, но преступники пока не установлены. Как пояснили в региональном ведомстве, раскрыть такие преступления сложно, поскольку мошенники используют сим-карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU