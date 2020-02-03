В Тарко-Сале начали строить приют для бездомных животных

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:03:49+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО приступили к строительству приюта для безнадзорных животных, он расположится в районе ближних дач. Работы завершатся в конце второго квартала. На площадке уже провели освещение, произвели отсыпку и ограждение территории, началось к обустройству фундамента будущего приюта.

Приют будет рассчитан на 150 собак и 20 кошек. Для учреждения возведут модульное здание административно-бытового корпуса и обустроят вольеры для содержания животных.

Для ввода объекта в эксплуатацию строителям предстоит также построить подъездную дорогу, пожарный водоем, обеспечить водоснабжение и видеонаблюдение. Кроме того, здание наполнят соответствующим специализированным оборудованием, перечень которого специалисты профильного департамента уточняют с окружной службой ветеринарии.

Прорабатывается и форма дальнейшей эксплуатации социального учреждения. Глава региона Дмитрий Артюхов настоятельно рекомендовал привлекать некоммерческие организации для работы в приютах, которые сейчас открывают по всему Ямалу.

- Такие центры позволяют свести в одном месте интересы и зоозащитников, и тех, кто боится агрессии уличных собак, – сказал губернатор на открытии приюта «Котопёс» в Лабытнанги.

Общественников будут привлекать для оказания помощи работникам приютов по уходу за животными, поиску для них новых владельцев, их социализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU