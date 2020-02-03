2020-02-03T08:42:00+03:00
Общество

В Ноябрьске за январь родилось рекордное число детей

Город ждет в юбилейный год появления на свет пятидесяти пятитысячного жителя
Анна Полякова
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В Ноябрьске за январь родилось рекордное число детейВ Ноябрьске за январь родилось рекордное число детейФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске в январе 2020 года начался бэби-бум. Первый месяц стал рекордным за последние три года – на свет появилось155 детей: 67 мальчиков, 88 девочек и одна двойня.

По сообщению Перинатального центра Центральной городской больницы, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда в загсе города зарегистрировали 96 новорожденных. В январе 2019-го родилось 109 ноябрян.

Специалисты отмечают, что последний всплеск рождаемости в Ноябрьске был в 2013 году, когда за 12 месяцев появилось на свет 1740 маленьких горожан. Пока этот рекорд не побит, но 2020 сделал уверенную заявку.

Есть все предпосылки, что в юбилейный, 45-й год рождения Ноябрьска на свет появится пятидесяти пятитысячный житель. До рекордной цифры осталось чуть более 1300.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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