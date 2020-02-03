На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:29:03+03:00

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На Ямале 3 февраля прогнозируется сильный ветер южного и юго-восточного направления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», его порывы в Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов могут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем -17…-22°C, местами до -12°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра

На улице особое внимание стоит обращать слабоукреплённые широкоформатные и ветхих конструкции. Они становятся опасными при сильных порывах ветра. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU