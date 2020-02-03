На жителя Губкинского, «забодавшего» полицейского, завели уголовное дело

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:03:09+03:00

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В Губкинском мужчину подозревают в применении насилия к представителю власти. Поздно вечером 21 января сотрудники ДПС задержали 47-летнего мужчину, который за рулем автомобиля нарушил правила дорожного движения.

В патрульном автомобиле ДПС правонарушитель возмущался тем, что его привлекают к административной ответственности. Мужчина ударил головой в лицо инспектору ДПС.

В полиции завели уголовное дело о насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU