На жителя Губкинского, «забодавшего» полицейского, завели уголовное дело
В Губкинском мужчину подозревают в применении насилия к представителю власти. Поздно вечером 21 января сотрудники ДПС задержали 47-летнего мужчину, который за рулем автомобиля нарушил правила дорожного движения.
В патрульном автомобиле ДПС правонарушитель возмущался тем, что его привлекают к административной ответственности. Мужчина ударил головой в лицо инспектору ДПС.
В полиции завели уголовное дело о насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU