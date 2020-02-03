Ноябрьску предлагают заняться производством беспилотников

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:27:01+03:00

Аппараты уже показали, что могут работать при температурах до -40 градусов

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В Ноябрьске прошла презентация бизнес-проекта производства беспилотных летательных аппаратов. Руководитель проектов научно-технического объединения «Туполев» Валерий Туполев, проживший много лет в Салехарде, предлагает организовать в ямальском городе сборку летательных аппаратов зарубежной компанией. Это даст Ноябрьску дополнительные рабочие места и позволит использовать продукцию, изготовленную на месте, что, безусловно, выгодно.

Инженеры объединения изучили производство нескольких иностранных компаний, отобрали два беспилотника и адаптировали их к условиям Арктики. Аппараты уже прошли испытания и показали, что могут работать при температурах до -40 градусов.

Эту идею поддерживает и городская администрация. Как отметил замглавы администрации Ноябрьска Сергей Горбачев, уже прорабатывается с колледжем профессиональных и информационных технологий вопрос организации обучения по этому направлению. Планируется сделать в Ноябрьске Промышленный парк, площадка для него уже выбрана.

Большая часть присутствовавших на презентации бизнесменов и производственников заинтересовалась предложением бюро «Туполев». После официальной части они продолжили встречу с директором организации, чтобы уточнить детали проекта, сообщает администрация Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU