На ямальской трассе в перевернувшемся грузовике пострадал пассажир

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:50:47+03:00

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На 116 километре автодороги “Коротчаево – Тазовский” 2 февраля перевернулся грузовик. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Howo» не учёл скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические. Авария произошла днем около 16.10 часов. В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2020 года в 547 зарегистрированных ДТП, погибли 6 человек и 41 травмирован, в их числе 2 детей. Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU