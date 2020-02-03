2020-02-03T08:50:47+03:00
Происшествия

На ямальской трассе в перевернувшемся грузовике пострадал пассажир

Водитель не учел скорость автомобиля
Анна Полякова
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На ямальской трассе в перевернувшемся грузовике пострадал пассажир Фото: Госавтоинспекция ЯмаНа ямальской трассе в перевернувшемся грузовике пострадал пассажир Фото: Госавтоинспекция Яма
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На 116 километре автодороги “Коротчаево – Тазовский” 2 февраля перевернулся грузовик. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Howo» не учёл скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические. Авария произошла днем около 16.10 часов. В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2020 года в 547 зарегистрированных ДТП, погибли 6 человек и 41 травмирован, в их числе 2 детей. Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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