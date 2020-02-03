3 Февр. 2020 2020-02-03T05:23:09+03:00

Погода на Ямале 3 февраля: снег пройдет на всей территории региона Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник, 3 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 25 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 2 м/с.

В Ноябрьске -16 градусов, пасмурно, снег – утром и вечером. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -25 градусов. Пасмурная погода, кратковременный снег – в первой половине дня. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Надыме -23 градуса. Утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, потеплеет до – 20 градусов. Ближе к ночи пойдет снег. Южный ветер 4 м/с.

В Губкинском -19 градусов, пасмурно. Кратковременный снег – днем. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 20 градусов, пасмурно. В середине дня - снег. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко -18 градусов, пасмурно. Периодически – снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Лабытнанги -25 градусов, пасмурно, Во второй половине дня - снег. Юго-западный ветер 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU