В Салехарде появятся два новых общежития

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:25:59+03:00

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Первый заместитель главы Салехарда Олег Куруч вместе с ответственными лицами проехал по проблемным адресам, чтобы проконтролировать поручения главы города Алексея Титовского. К примеру, жители улицы Сенькина просили решить проблему с разливом вод из родников, которые топят частные дворы и проезжую часть.

Как рассказал директор салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога, для решения проблемы был установлен лоток, в котором проложили согревающий кабель. Это позволило избежать дальнейшего разлива воды.

- Как только позволит погода, сделаем временные заезды в частные дворы, - рассказал Алексей Нога. – Летом, во время ремонта улично-дорожной сети, на улице Сенькина проведут работы капитального характера по благоустройству.

Жители дома по улице Чапаева, 29 попросили установить светодиодный фонарь. Отныне игровая площадка, которая находится в конце дома, полностью освещена. По словам Олега Куруча, рядом, на месте снесённого жилого дома появится малосемейное общежитие на 38 комнат: сейчас ведутся работы по оформлению земельного участка.

- Еще одно общежитие появится и на улице Чкалова. Наличие таких жилых объектов очень актуально для города, поэтому темпы строительства будут максимальными, - отметил Олег Куруч.

Помимо этих двух улиц проверяющие посетили улицы Обская, Геологов, Комбинатская, Ямальская и Кирпичная. Отмечается, что все поручения главы города по обращениям выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU