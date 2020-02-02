2020-02-02T09:20:19+03:00
Общество

Количество камер видеонаблюдения на Ямале вырастет в 2,5 раза

Камеры позволяют оперативно реагировать на события в области общественной безопасности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Количество камер видеонаблюдения на Ямале вырастет в 2,5 разаКоличество камер видеонаблюдения на Ямале вырастет в 2,5 разаФото: Татьяна Коркина
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Количество камер видеонаблюдения на Ямале в 2020 году вырастет в два с половиной раза. Об этом сообщает издание N24 со ссылкой на заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова. По его словам, камеры – это наиболее эффективное решение по усилению безопасности территории или конкретного объекта. В 2019 году в городах округа установили 133 новых камеры, а система экстренного оповещения прошла модернизацию.

- Системы видеонаблюдения в режиме реального времени обеспечивают информацией сотрудников правоохранительных органов и оперативных служб об обстановке на территории Ямала, что предупреждает совершение правонарушений, а также позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, - рассказал Аркадий Бессонов.

Как отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелеком» Александр Оболтин, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации позволяют оперативно реагировать на события в области общественной безопасности и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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