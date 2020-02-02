В Ноябрьске шестилетнему мальчику раздробили камни в почках лазером

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:47:27+03:00

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Ноябрьские врачи провели уникальную операцию шестилетнему мальчику, который поступил в больницу с почечной коликой, жалобами на острую боль и температурой. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО, в почке у ребёнка был камень, который блокировал жизненно-важный процесс.

Если раньше ребятишек с таким диагнозом отправляли на лечение в медицинские центры в Москве и на Урале, то теперь такие операции делают и в Ноябрьской центральной городской больнице.

Маленькому пациенту детский уролог Нина Оборотова провела дробление камней лазером (трансуретральную контактную литотрипсию). 45-минутную операцию проводили под общей анестезией и полностью эндоскопически, не нарушая кожные покровы.

Сейчас малыш поправляется и готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU