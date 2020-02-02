В Ноябрьске шестилетнему мальчику раздробили камни в почках лазером
Ноябрьские врачи провели уникальную операцию шестилетнему мальчику, который поступил в больницу с почечной коликой, жалобами на острую боль и температурой. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО, в почке у ребёнка был камень, который блокировал жизненно-важный процесс.
Если раньше ребятишек с таким диагнозом отправляли на лечение в медицинские центры в Москве и на Урале, то теперь такие операции делают и в Ноябрьской центральной городской больнице.
Маленькому пациенту детский уролог Нина Оборотова провела дробление камней лазером (трансуретральную контактную литотрипсию). 45-минутную операцию проводили под общей анестезией и полностью эндоскопически, не нарушая кожные покровы.
Сейчас малыш поправляется и готовится к выписке.
ИСТОЧНИК KP.RU