Дмитрий Артюхов поздравил старейшую школу Салехарда с 85-летним юбилеем

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:28:31+03:00

За это время образование в школе получили более трёх тысяч человек

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию школы №1 Салехарда. В округе это самое старое образовательное учреждение, которое построили в 1935 году. Поздравить школу с круглой датой пришли педагоги, которые работали в ней в разные годы, выпускники, представители власти и общественных организаций.

Как отметил глава округа, школа может гордиться своими выпускниками – конструкторами, инженерами, лауреатами государственных премий, деятелями культуры, политиками и многими другими.

- Выдающийся выпускник – герой Советского Союза Иван Васильевич Корольков, в честь которого названа школа. Уверен, какое у школы великое прошлое, такое же её ждёт и будущее. Выпускники станут успешными, у меня нет в этом сомнений. Мы видим, как ребята осваивают новые подходы в образовании, новые технологии, - заметил Дмитрий Артюхов.

За 85 лет школа сделала 81 выпуск, в ней учились более трёх тысяч человек, 70 из которых – золотые и серебряные медалисты. Сейчас здесь учится 1061 ребёнок, каждый из которых может попробовать себя в разных профессиях. Здесь хранят лучшие образовательные традиции, но активно применяют в работе новые технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU