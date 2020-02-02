Погода на Ямале 2 февраля: ночью температура упадёт ниже тридцатки

2 Февр. 2020 2020-02-02T04:18:30+03:00

В отдельных районах метель и изморозь

Изменить размер текста: A A

На Ямале сегодня, 2 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ночью по востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах метель и изморозь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -22…-27 C, при прояснении -32…-37 C. Днём -16…-21 C, местами до -28 C.

В Приуральском районе облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -22…-25 C, днём -21…-23 C.

В Шурышкарском районе облачно, снег. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -20…-23 C, днём -18…-21 C.

В Ямальском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -27…-30 C, днём -25…-27 C.

В Тазовском районе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -33…-35 C, днём -28…-31 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -33…-35 C, днём -28…-31 C.

В Пуровском районе облачно, снег. Ветер юго-восточный 6-9 м/с. Температура воздуха ночью -29…-32 C, днём -21…-26 C.

В Надымском районе облачно, умеренный снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -25…-28 C, днём -20…-23 C.

ИСТОЧНИК KP.RU