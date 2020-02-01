1 Февр. 2020 2020-02-01T19:01:22+03:00

В Салехарде горел балок и автомобиль, в Лабытнанги - жилой дом. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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В Салехарде накануне, 31 января, произошёл пожар на улице Пионерская, 3, где загорелся жилой балок. Звонок на пульт диспетчера поступил в 23.16, а уже в 23.35 пожар был ликвидирован. В тушении возгорания были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС. Огонь повредил балок по всей площади.

Днём 1 февраля на улице Павлова в Салехарде загорелся автомобиль «Hyundai Solaris». Огнеборцы ликвидировали пожар в 13.37, в тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники МЧС. Огонь повредил салон автомобиля и моторный отсек на общей площади 3 квадратных метра.

В Лабытнанги в 9.12 на ул. Пионерская, 12 загорелся одноэтажный жилой дом. В 9.54 пожар был ликвидирован. Возгорание тушили 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. Огонь повредил чердак.

К счастью, пострадавших в пожарах нет, причины и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU