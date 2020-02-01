1 Февр. 2020 2020-02-01T16:19:17+03:00

В Тарко-Сале юные хоккеисты боролись за «Золотую шайбу» Фото: Татьяна Коркина

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Региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова состоялся сегодня, 1 февраля в Тарко-Сале. Старт Всероссийскому турниру дали в районной спортивной школе олимпийского резерва «АВАНГАРД».

Как сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района, состязания организуют среди юношей 2005-2006 г.р. По данным районного управления физкультуры и спорта, в региональном турнире сразились команды «Факел» (Новый Уренгой), «Кристалл» (Лабытнанги) и сборная команда Пуровского района.

По итогам соревнований выявят самую сильную хоккейную команду ЯНАО, которая примет участие в финальном этапе всероссийских соревнований юных хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU