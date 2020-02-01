В рацион питания ямальских школьников включается диетическое мясо оленя

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:38:38+03:00

В сельских школах региона, в Муравленко и Губкинском бесплатно питаются ученики с 1 по 11 классы

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Реновация школы в Лабытнанги пройдёт в 2020 году в пилотном режиме на Ямале, ещё для 16-ти ямальских учреждений разрабатываются проекты. Об этом накануне, 31 января, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время совещания глав субъектов УФО при полномочном представителе Президента РФ Николае Цуканове.

По его словам, сейчас в округе самостоятельно осуществляют дополнительные выплаты за классное руководство, их получают почти 3,5 тысячи педагогов. В среднем выплата составляет более 4,1 тысяч рублей.

- На Ямале уже выполняется поручение Президента о бесплатном горячем питании младших школьников. Его получает каждый ребёнок с 1 по 4 класс (33 тысячи школьников). А в сельских школах, а также в Муравленко и Губкинском, бесплатно питаются все ученики с 1 по 11 класс. С прошлого года в школьный рацион активно включается диетическое мясо оленя, - отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что на Ямале с начала 2020 года увеличен региональный материнский капитал с 350 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU