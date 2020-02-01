1 Февр. 2020 2020-02-01T11:19:50+03:00

На Ямале до конца 2020 года появится более 4,5 тысяч мест в детских садах Фото: Татьяна Коркина

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов накануне, 31 января, принял участие в совещании глав субъектов УФО при полномочном представителе Президента РФ Николае Цуканове. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, на повестке дня стоял вопрос реализации в регионах национальных проектов и поручений, которые дал Владимир Путин во время ежегодного Послания 15 января.

По словам Артюхова, в Послании президента особое внимание уделили модернизации первичного звена здравоохранения, помощи семьям, строительству школ и созданию мест в детских садах.

- Эти задачи являются приоритетными для Ямала и уже реализуются на территории округа. К выполнению принципиально новых поручений регион уже активно подключился. Уже подготовлен проект регионального закона о выплате пособий для ребёнка от 3 до 7 лет. Процесс получения выплаты будет организован так, чтобы всё было максимально автоматизировано на основе данных нашего департамента социальной защиты, - отметил Дмитрий Артюхов. –Те, кто будут её получать, не будут испытывать никаких сложностей – не нужно будет собирать справки и ходить по инстанциям.

Глава региона отметил, что на Ямале с начала 2020 года увеличен региональный материнский капитал с 350 до 500 тысяч рублей. Отныне сертификат распространяется не только на третьего, но и всех последующих детей. Благодаря открытию 22 детсадов, на Ямале до конца года появится более 4,5 тысяч мест, 1200 из которых – в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU