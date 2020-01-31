В Салехарде возьмут на контроль бесхозные детские площадки

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:37:52+03:00

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Содержание детских площадок, расположенных на земельных участках, собственник которых не определен, вызывают опасения салехардских депутатов. Председатель комитета по социальной и информационной политике Горумы Лариса Цупикова призвала народных избранников уделить особое внимание этим объектам.

- Эти детские площадки в плохом состоянии. Зимой они находятся под снегом, а летом технически никак не обслуживаются - горки и качели сломанные, внешний вид оставляет желать лучшего. Там же наши дети, внуки играют. Мы обязаны сделать их безопасными, - подчеркнула Цупикова.

В ходе обсуждений парламентарии приняли решение собрать комиссию для проверки безхозных детских площадок, чтобы выяснить, кому принадлежит земля и сама конструкция. А пока депутаты решили организовать уборку снега на этих детских площадках, а в летний период взять на контроль их техническое состояние.

Напомним, на территории Салехарда находится порядка 120 детских игровых площадок, из них 35- бесхозные, сообщает администрация города

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ИСТОЧНИК KP.RU