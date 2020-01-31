На Ямале приезжий угнал автомобиль, чтобы догнать поезд
На Ямале накажут угонщика автомобиля и владельца этой же машины. Житель поселка Сывдарма Пуровского района утром 30 января 2020 года обратился в дежурную часть с заявлением о пропаже автомобиля, который был припаркован у гаража. Оказалось, что машина находилась в заведенном состоянии, двери заблокированы не были.
Долго искать пропажу не пришлось. Автомобиль нашли двух километрах от места угона, за рулем находился 34-летний житель Оренбургской области. Злоумышленник был задержан и доставлен в районный отдел полиции.
Автомобиль нашли двух километрах от места угона Фото: 89.мвд.рф
Выяснилось, что мужчину высадили с поезда за пьянку. Увидев работающий автомобиль, злоумышленник решил догнать на нем поезд, но был задержан сотрудниками ДПС. Он привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого ранее судимого жителя Оренбургской области взяли подписку о невыезде.
Собственника угнанного автомобиля, спровоцировавшего преступление, привлекли к административной ответственности за «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»., сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU