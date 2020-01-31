2020-01-31T15:10:20+03:00
Общество

Глава Салехарда завел instagram-аккаунт

Алексей Титовский планирует вести страницу лично
Анна Полякова
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Глава Салехарда завел instagram-аккаунт Фото: salekhard.orgГлава Салехарда завел instagram-аккаунт Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский 31 января глава запустил свой instagram-аккаунт. Он заявил, что планирует вести страницу лично.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, необходимость завести страницу в соцсети возникла сразу после вступления в должность, но градоначальник решил сначала погрузиться в дела Салехарда. Поэтому выход на новый формат с популярной площадкой отложили на время. Профильные ведомства также будут готовить ответы на обращения.

В своем первом сообщении глава поблагодарил за активность и постоянную обратную связь жителей города.

«За три месяца в должности главы, я понял коммуникативную силу соцсетей. Очень много сообщений поступает не только в официальные аккаунты администрации, но и на другие площадки. Чтобы нам было проще с вами общаться, создаю свой личный аккаунт», - написал глава Салехарда в своем instagram. ОН призвал горожан общаться напрямую. И пообещал, что сам и коллеги будут и дальше стараться на вопросы максимально оперативно реагировать.

Первые месяцы работы главы ознаменованы рядом преобразований. Изменена схема движения транспорта у школы №2 и СОКБ, снижены цены на посещение бассейна. По просьбам жителей информацию об актировках будут давать на 1 час раньше. Есть планы по жилищному строительству, сносу аварийных домов и комплексному благоустройству города. Инициативы администрации города находят поддержку в правительстве региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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