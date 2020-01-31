31 Янв. 2020 2020-01-31T14:41:15+03:00

В Тазовском торжественно откроют Год Памяти и Славы Фото: tasu.ru

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В Тазовском районном Доме культуры 1 февраля в полдень пройдет торжественное открытие Года памяти и славы. В программе мероприятия – музыкальные композиции о войне и праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов района.

Здесь же разместится музейная экспозиция с фотографиями участников Великой Отечественной войны и солдатскими письмами, а также выставка книг поэтов и писателей о войне.

Все тематические мероприятия в год празднования 75-летия Великой Победы будут направлены на сохранение исторической памяти и духовного наследия, отметили в администрации Тазовского района.

Церемония открытия Года Памяти и славы, объявленного по всей стране Президентом Российской Федерации, послужит началом цикла памятных встреч, митингов, концертных программ, уроков мужества и просмотров военных фильмов, которые пройдут в течении года в культурно-досуговых и образовательных учреждениях района.

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ИСТОЧНИК KP.RU