Во время пожара в Тазовской больнице спасли 21 пациента

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:11:04+03:00

Во время пожара в Тазовской больнице спасли более 20 человек Фото: dgzp.yanao.ru

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В Тазовской районной больнице утром 31 января возник пожар. Сообщение о ЧП поступило в 05.50. Выяснилось что горит, хирургическое отделение Тазовской районной больницы, расположенной на ул. Калинина.

К моменту прибытия дежурного караула дым валил из коридора, который являлся главным эвакуационным выходом. Пожарные через окна больницы начали спасать людей, находящихся на стационарном лечении. Эвакуировали 21 человека. Пострадавших нет, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: dgzp.yanao.ru

Несмотря на низкую температуру -32 градуса и ветер 7 м/с, полностью пожар ликвидирован в 06.05. В тушении участвовали 47 человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. В результате ЧП повреждена стена и потолок рентген-кабинета, электропроводка и электрощитовая. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU