Глава Ямала стал председателем попечительского совета отделения РГО

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:44:18+03:00

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В Салехарде состоялось первое заседание попечительского совета отделения «Русского географического общества» по ЯНАО. Участники выбрали председателем губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ямальское отделение «Русского географического общества» создано в 2010 году для проведения региональных исследовательских экспедиций, изучения природы, истории и культуры округа, развития туристических проектов.

В прошлом году благодаря отделению состоялись экспедиция по поиску мест стоянок первопроходцев в Пуровском районе, экспедиция по изучению животного мира Харвутинской площади Ямбургского месторождения, экспедиция «Неизвестный Ямал» в Приуральском районе и многие другие. Кроме того, организация занималась учётом северных оленей, белых медведей и морских млекопитающих на Гыданском полуострове.

На заседании обсудили перспективы сотрудничества ямальского отделения с научными и общественными организациями, которые работают в округе. Речь шла о Научном центре изучения Арктики, экосоциологической организации «Зелёная Арктика» и Российском центре освоения Арктики.

Они реализуют в округе проекты по очистке остовов Вилькицкого и Белый в Карском море, занимаются исследованиями в области экологии, криологии, археологии, социологии, проводят оценку экологического ущерба от заброшенных промышленных объектов, готовят волонтеров для экспедиций, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU