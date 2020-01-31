Пуровчанин украл 40 тысяч рублей у собутыльника, просившего купить алкоголь
Пуровские полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты. О похищении 40 тысяч рублей правоохранителям сообщил 45-летний местный житель.
Прикарманил кругленькую сумму 43-летний житель поселка - знакомый заявителя. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Когда алкоголь закончился один из них передав приятелю свою банковскую карту с пин-кодом для покупки в магазине продуктов и спиртного.
Воспользовавшись случаем, злоумышленник купил все необходимое, затем снял деньги и, вернувшись из магазина, отдал карту владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
С подозреваемого, ранее не судимого ямальца, взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
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ИСТОЧНИК KP.RU