2020-01-31T12:21:12+03:00
Наука

Учёные рассказали о состоянии растительности в зоне промышленного освоения ЯНАО

Собранные пробы изучили на наличие тяжёлых металлов и иных загрязнителей
Анна Полякова
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Учёные рассказали о состоянии растительности в зоне промышленного освоения ЯНАО Фото: Научный центр изучения АрктикиУчёные рассказали о состоянии растительности в зоне промышленного освоения ЯНАО Фото: Научный центр изучения Арктики
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В Научном центре изучения Арктики подводят итоги биомониторинга загрязнения экосистем. Отобранные в 2019 году 75 образцов растительности изучили на наличие тяжёлых металлов и иных загрязнителей.

Отбирались листья белой и карликовой березы, ивы мохнатой и ивы сизой, кора сибирской лиственницы и хвоя сосны обыкновенной, листья брусники, багульника болотного, надземные побеги трав, лишайники и мхи. Образцы изучались на содержание хрома, кобальта, никеля, меди, цинка, ванадия, мышьяка.

Пробы брали на научных полигонах «Гыданский», «Верхне-Тазовский», «Надымский», а также на лицензионных участках Южно-Тамбейского и Ярудейского нефтегазовых месторождений, в буферной зоне Средне-Хулымского нефтяного месторождения.

Результаты показали, что растительность в зоне активного промышленного освоения не содержит опасных концентраций тяжёлых металлов. Выяснилось, что в пробах растительности с лицензионных участков концентрация по целому ряду тяжелых металлов низкая. Небольшие превышения меди выявлены в наземных побегах трав, мхах и лишайниках.

В Научном центре изучения Арктики поясняют, что тяжелые металлы в высоких концентрациях токсичны для живых организмов, но в оптимальных количествах необходимы для метаболизма, роста и развития растений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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