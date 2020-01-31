31 Янв. 2020 2020-01-31T11:26:39+03:00

Мошенница, снимавшая порчу в Ноябрьске за 300 тысяч, призналась в обмане Фото: pixabay.com

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Полицейские задержали мошенницу, снимавшую порчу жительнице Ноябрьска. Мнимая целительница лишила северянку 300 тысяч рублей.

Телефонное мошенничество раскрыли сотрудники УУР УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу при взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по г. Ноябрьску.

В 2019 году злоумышленница позвонила жительнице Ноябрьска и под предлогом снятия порчи убедила северянку перевести крупную сумму денег за услуги на указанные счета.

Аферисту задержали во время оперативно-розыскных мероприятий 24 января 2020 года на территории Челябинской области ямальские полицейские. Мнимой целительницей оказалась ранее судимая 55-летняя гражданка РФ. При ней нашли доказательства, указывающие на причастность к преступлению.

Аферисту ямальские полицейские задержали в Челябинской области Фото: 89.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанная дала признательные показания. С фигурантки взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU