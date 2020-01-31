Таркосалинцы определят перспективные объекты благоустройства на 2021 год

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:07:25+03:00

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В Тарко-Сале обсудили дальнейшую работу программы формирования комфортной городской среды в 2020 и будущем годах. В первую очередь, общественники утвердили проект детской площадки, которую обустроят в этом году на улице Евдокии Колесниковой.

Большинство таркосалинцев из представленных четырёх вариантов отдали предпочтение современному комплексу со спортивными тренажерами и игровыми конструкциями высотой до 7 метров. Интернет-голосование проходило на официальном сайте районной администрации.

Также на заседании обсудили второй этап преображения парка «Прибрежный» на улице Русской, работы проведут в этом году. Велосипедную дорожку и пешеходную зону с местами для отдыха организовали здесь годом ранее. Нынешним летом строители займутся обустройством непосредственно пляжной зоны с местами для отдыха, детской площадкой и прогулочной зоны в лесном массиве. Общественники ознакомились с дизайн-проектом общественной территории и утвердили его.

Заключительным пунктом повестки стало решение о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2024 года, в перечень мероприятий включены еще четыре общественные территории: прибрежная зона озера Окунёвого, сквер по улице Ленина, детские площадки в микрорайоне Советском (возле 18 и 20 домов) и по улице Авиаторов, 5.

Таркосалинцам предстоит определить степень актуальности каждой из них на портале «Живём на Севере», чтобы профильные специалисты уже могли приступить к разработке дизайн-проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU