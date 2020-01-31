В Салехарде женщина насмерть забила сожителя топором и молотком

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:29:10+03:00

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В Салехарде местную жительницу приговорили за убийство мужчины. Сожители поссорились, и женщина схватила топор. Она наносила удары обухом по голове, пока очевидец преступления не забрал орудие из ее рук. Тогда она вооружилась молотком и добила обидчика.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, женщина скрылась от правосудия во время рассмотрения судом уголовного делаю Она была объявлена в розыск, и в результате задержана и заключена под стражу.

Суд согласился с позицией гособвинителя с учетом ранее вынесенных в отношении нее приговоров и назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее оштрафовали на 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU