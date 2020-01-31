Представитель губернатора выяснил, интересует жителей Шурышкарского района

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:15:59+03:00

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С начала 2020 года представитель губернатора Ямала в Шурышкарском районе Олег Попов провел три выездных приёма граждан по личным вопросам. Следующие запланированы на 4 февраля в отдалённых сёлах Овгорт и Ямгорт, сообщает правительство ЯНАО.

Основная часть обратившихся в этом и прошлом году – ветераны труда и ЯНАО, лица из числа КМНС и многодетные семьи. Лидером на протяжении многих лет значатся вопросы обеспечения жильем.

На втором месте по количеству обращений – вопросы защиты прав индивидуальных застройщиков от неправомерных действий недобросовестных подрядчиков строительства жилых домов. Это стало основанием для организации представителем губернатора в минувшем октябре встреч с застройщиками в муниципалитетах, на которых им разъяснялись нормы законодательства, а жителям оказывалась бесплатная юридическая помощь.

Более чем в два раза выросло число обращений по вопросам коммунального хозяйства, что объяснимо началом реформы по обращению с отходами.

Несмотря на снижение числа обращений по вопросам льгот, общее их количество по-прежнему велико.

Как отметил Олег Попов, в связи с расширением категорий получателей соцпомощи и видов её оказания жители посёлков нуждалось в разъяснении новых условий.

Снизилось общее число обратившихся граждан по вопросам здравоохранения, что может свидетельствовать, как полагает представитель губернатора в муниципальном образовании, о более качественном подходе к вопросу оказания медицинской помощи населению.

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ИСТОЧНИК KP.RU