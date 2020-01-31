31 Янв. 2020 2020-01-31T09:42:27+03:00

В Пуровском районе на 7 лет посадили виновника смертельного ДТП Фото: Ольга Крыльцова

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима

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Пуровский районный суд зачитал приговор 50-летнему мужчине, из-за которого в ДТП погиб человек. Смертальная авария произошла 12 июля 2019 года на автодороге «Сургут - Салехард».

Водитель при выполнении обгона грузовика с полуприцепом вылетел на встречку. Случилось лобовое столкновение. В результате водитель встречного автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Пассажирка, сидевшая на заднем сидении, получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу г. Губкинский.

В октябре 2019 года расследование было окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения, по существу.

В результате ранее не судимого жителя Губкинского признали и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 3 месяца, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU