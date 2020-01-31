В Тарко-Сале откроется персональная выставка талантливой юной ходожницы

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:38:23+03:00

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Таркосалинцы смогут насладиться творчеством юной художницы из Пурпе Софьи Воловиченко. Выставка ее работ под названием «Поэзия акварели» пройдет в Таркосалинской ДШИ имени Дунаевского с 1 по 17 февраля. Открытие состоится в эту субботу, 1 февраля.

Софья Воловиченко - одна из семи одаренных пуровчан, ставших в этом году получателями именной стипендии губернатора Ямала за выдающиеся творческие достижения.

Как рассказали в администрации Пуровского района, Софья Воловиченко – воспитанница Пурпейской ДШИ по классам «Изобразительное искусство» и «Сольное пение», занимается у преподавателей Александра Чекменева и Елены Кособукиной.

В 2019 году талантливая школьница стала победителем сразу нескольких конкурсов: международных фестивалей-конкурсов «Золотой лотос» и «Крылатые качели», всероссийских детско-юношеских конкурсах рисунка и прикладного творчества «Цветочные луга» и «Осень 2018-го».

«Поэзия акварели» - не первая демонстрация работ юной художницы: в её активе - персональная передвижная выставка «Как прекрасен этот мир» в учреждениях культуры Губкинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU