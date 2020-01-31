На Ямале привьют от кори 10 тысяч иностранцев
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа проводится подчищающая иммунизация против кори трудовых мигрантов. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.
В 2020 году планируется привить от кори 9965 человек. По данным еженедельного отчета на 30 января 2020 года вакцину получили 232 человека.
В региональном ведомстве пояснили, что мероприятие организовано в рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации».
Закон требует, чтобы работодатели до 31 декабря 2020 года обеспечили проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о таких прививках и не болевших корью ранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU