2020-01-31T08:22:41+03:00
Общество

На Ямале привьют от кори 10 тысяч иностранцев

В регионе проводится подчищающая иммунизация
Анна Полякова
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На Ямале привьют от кори 10 тысяч иностранцевНа Ямале привьют от кори 10 тысяч иностранцевФото: Ольга Крыльцова
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа проводится подчищающая иммунизация против кори трудовых мигрантов. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

В 2020 году планируется привить от кори 9965 человек. По данным еженедельного отчета на 30 января 2020 года вакцину получили 232 человека.

В региональном ведомстве пояснили, что мероприятие организовано в рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации».

Закон требует, чтобы работодатели до 31 декабря 2020 года обеспечили проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о таких прививках и не болевших корью ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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