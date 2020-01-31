В Салехарде построят приют для бродячих животных

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:10:37+03:00

В Салехарде приют для бездомных животных построят к концу 2020 года Фото: Администрация Салехарда

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В Салехарде обсудили строительство приюта для безнадзорных животных площадью 500 квадратных метров для 150 собак и кошек. Он появится на территории полигона, рядом с конюшней Симона Васильева. Окончание строительства запланировано на конец 2020 года.

Проектом предусмотрены помещения изолятора и карантина, санитарного и ветеринарного блоков, моечной комнаты. В перспективе планируется гостиница для животных.

Фото: Администрация Салехарда

По словам главы Города Алексея Титовского, в столице Ямала нет готовых ангарных помещений, которые возможно переоборудовать под эти цели. Нужно новое специализированное здание. Его возведут из модульных конструкций.

В Салехарде 50 волонтеров спасают брошенных животных, лечат, кормят их и ищут новых хозяев. Только за 2019 год через фонд прошло порядка 1500 кошек и собак.

Руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов уточнил, что Минсельхоз РФ разрабатывает изменения в закон по ветеринарии: будет создана единая база животных, в том числе домашних, что позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных.

Кинолог Юрий Попятной отметил, что особое внимание необходимо уделить просветительской работе и формированию культуры собаководства.

По окончанию дискуссии глава города Алексей Титовский и депутат Госдумы Владимир Пушкарев в ЦКиС «Геолог» внесли благотворительный взнос НКО «Дорога домой». Средства требуются на погашение долга перед ветеринарными клиниками «МедВет» и «Яранг».

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ИСТОЧНИК KP.RU