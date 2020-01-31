На Ямале возможны перебои с вывозом мусора из-за морозов

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:29:53+03:00

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На Ямале из-за морозов вывоз мусора будет осуществляться по новым правилам. Как сообщили в пресс-службе Регионального оператора по обращению с ТКО «Инновационные технологии», ожидается существенное затруднение либо невозможность использования спецтехники для вывоза мусора.

В связи с существенным понижением температуры воздуха придется вручную освобождать переполненные контейнеры, поскольку не вся спецтехника приспособлена к работе в условиях холодов ниже -35 градусов. В таких условиях невозможно обеспечить полный вывоз ТКО: у перевозчиков отсутствует количество самосвалов наравне с количеством мусоровозов и штат людей для такой работы.

При таких условиях возможны задержки в вывозе твердых коммунальных отходов. Коммунальщики просят с понимание отнестись к временным неудобствам. Перевозчики пообещали, что после повешения температуры воздуха перейдут на усиленный режим работы и очистят все контейнеры. По прогнозам метеорологов, морозы на Ямале продержатся до 3 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU