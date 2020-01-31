Жителю Губкинского дали три года за садик конопли дома
В Губкинском осудили агронома-любителя, незаконно вырастившего наркосодержащее растение.
В апреле 2019 года мужчина посеял семена конопли в доме и бане. В результате вырастил до стадии созревания 29 кустов. Общий вес конопли превысил 170 грамм.
В процессе выращивания наркосодержащих растений он срывал с них листья, которые после высушивания хранил для использования. Полицейские изъяли наркотические средства массой свыше 400 граммов.
Суд назначил виновному наказание 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU