31 Янв. 2020 2020-01-31T07:24:43+03:00

Жителю Губкинского дали три года за садик конопли дома Фото: pixabay.com

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В Губкинском осудили агронома-любителя, незаконно вырастившего наркосодержащее растение.

В апреле 2019 года мужчина посеял семена конопли в доме и бане. В результате вырастил до стадии созревания 29 кустов. Общий вес конопли превысил 170 грамм.

В процессе выращивания наркосодержащих растений он срывал с них листья, которые после высушивания хранил для использования. Полицейские изъяли наркотические средства массой свыше 400 граммов.

Суд назначил виновному наказание 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU