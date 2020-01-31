Глава Ноябрьска объявил акцию «75 добрых дел»

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:25:35+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов объявил акцию, посвященную юбилею Великой Победы. Ее назвали «75 добрых дел», однако мэр уверен: их будет гораздо больше. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Градоначальник вместе с коллегами вручил ветеранам шесть первых медалей в честь 75-летия Великой Победы. Поздравляли тех, кому уже по состоянию здоровья сложно выйти из дома.

«Меня переполняют эмоции и желание сделать для этих людей, как можно больше. Для меня большая честь лично выполнить эту почетную миссию. Это возможность пообщаться, выслушать, подарить цветы, обнять и, если нужно – помочь», - написал Алексей Романов.

На Ямале памятные награды в этом году получит 341 ветеран. Это участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Вручат медали и 81 ветерану Ноябрьска, в том числе тем, кто сейчас живет в других городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU