31 Янв. 2020 2020-01-31T05:36:48+03:00

Погода на Ямале 31 января: морозно и солнечно Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 31 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 35 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске -33 градуса, солнечно. Ветер переменных направлений 1 м/с.

В Новом Уренгое -31 градус. Пасмурная погода, снег пройдет вечером. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Надыме -32 градусов, солнечно, без осадков. Северо-западный ветер 1 м/с.

В Губкинском -34 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 34 градуса, ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Муравленко -32 градуса, солнечно и без осадков. Ветер восточный 2 м/с.

В Лабытнанги -31 градуса, облачно, без осадков. Северо-восточный ветер 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU