2020-01-30T16:03:44+03:00
Общество

Замгубернатора осмотрел главные стройплощадки Нового Уренгоя

Несмотря на мороз, работа кипит
Анна Полякова
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Замгубернатора осмотрел главные стройплощадки Нового Уренгоя Фото: администрация Нового УренгояЗамгубернатора осмотрел главные стройплощадки Нового Уренгоя Фото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов осмотрел строительные площадки соцобъектов и жилых домов. Несмотря на мороз, работа кипит.

Вместе с главой города Иваном Костогризом, директором окружного департамента строительства и жилищной политики Юрией Теряевым, представителем губернатора Натальей Рябченко

К концу 2020 в городе сдадут два детсада на 300 и 240 мест. В мкр. Радужный рабочие монтирую первый ярус здания сада, готовятся к бетонированию. В мкр. Тундровый строители также уже выполнили устройство цокольного этажа. На всех этапах контроль над строительством ведут специалисты госстройнадзора. На площадках – чисто, созданы комфортные условия для работы.

В декабре также детский планирует завершить сад в мкр. Строителей. Этот сад впервые в Новом Уренгое возводят с применением механизма муниципального частного партнерства. Посещать дошкольное учреждение смогут 300 детей. Дату открытия инклюзивного детского сада «Виниклюзия» обсудили в присутствии специалистов образования и здравоохранения города. Сейчас идет процесс получения лицензий. Напомним, проектом здесь предусмотрено создание безбарьерной среды, получать помощь в реабилитации здесь смогут дети с ограниченными возможностями здоровья.

До конца года будет достроен жилой дом на – 320 квартир, основная их часть предназначена для граждан из ветхого и аварийного жилья.

В графике идет строительство детской поликлиники с женской консультацией в северной части города. Завершить работы должны в 2022 году, сообщает администрация Нового Уренгоя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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