30 Янв. 2020 2020-01-30T15:29:16+03:00

В Салехарде проверяющие обнаружили опасные снежные шапки и сосульки Фото: Администрация Салехарда

Рейд провели специалисты департамента городского хозяйства и ГО и ЧС

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Специалисты департамента городского хозяйства и ГО и ЧС проверили качество исполнения поручений главы города Алексея Титовского. Во время объезда они осмотрели салехардские дворы и административные здания города.

Основная цель выезда - отследить своевременную уборку от снега дворовых территорий, а кровель многоквартирных домов и административных зданий города от наледи и сосулек, сообщили в администрации ямальской столицы.

В результате выявили адреса, где обнаружены нарушения: ул. Ленина, 8, ул. Республики, 71, ул. Полярная, №№ 6, 8, по улице Артеева, 16, на здании Пенсионного фонда.

На придомовых территориях - скопления снега, на козырьках крылец - образование снежных шапок, и образование наледи и сосулек - на крышах домов.

По выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы, заверили в мэрии. Проверку продухов в техподпольях многоквартирных домов решено провести на следующей неделе.

Напомним, подобные рейдовые мероприятия проводятся регулярно - два раза в неделю. Горожанам, заметившим кучи снега в своем дворе, которые не вывозятся, снег на кровле и козырьках крылец, советуют сообщать по телефону – 4-18-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU