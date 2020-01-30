2020-01-30T14:46:32+03:00
Общество

В Новом Уренгое начался прием заявлений в первый класс

За парты сядут 1949 детей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое начался прием заявлений в первый класс Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое начался прием заявлений в первый класс Фото: newurengoy.ru
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В этом учебном году в первые классы на Ямале пойдут 8740 детей. Больше всего будущих первоклассников ожидается в Новом Уренгое – 1949. Затем следуют Ноябрьск, Надымский район, Салехард и Пуровский район, сообщает департамент образования округа.

Прием заявлений в первый класс в Новом Уренгое стартовал 30 января в полдень, сообщили в администрации города.

Кампания по зачислению в школьники пройдет в два этапа. Первый - с 30 января по 30 июня. Заявления принимаются от граждан, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой.

На втором этапе, с 1 июля по 5 сентября, документы в образовательное учреждение смогут подать те, кто не проживает на закрепленной территории.

Заявления принимаются несколькими способами: в электронной форме через интернет на портале образовательных услуг ЯНАО, в МФЦ, а также в школах в зависимости от схемы, утвержденной административным регламентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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