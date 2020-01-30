2020-01-30T14:24:37+03:00
Общество

Информацию о погоде для салехардских школьников будут публиковать на час раньше

Изменения вступят в силу 31 января
Анна Полякова
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Информацию о погоде для салехардских школьников будут публиковать на час раньше Фото: salekhard.orgИнформацию о погоде для салехардских школьников будут публиковать на час раньше Фото: salekhard.org
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На официальном сайте департамента образования Салехарда информация о неблагоприятных условиях для школьников будет публиковаться раньше на час. По поручению главы города Алексея Титовского достигнута договоренность с Ямало-Ненецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее жители Салехарда в соцсетях пожаловались на поздно появляющееся данные .Информация о погоде публиковалась в 7 утра, тогда как многие дети встают раньше.

Теперь информация будет появляться два раза в день: в 6.00 и в 11.00. Изменения вступят в силу уже завтра, 31 января 2020 года.

Стоит отметить, что на сайте городского департамента образования есть возможность подписаться на рассылку в мессенджере Viber. Рассылка о погоде и актировках приходит дважды в день, в 7:00 и 11:00. Ею пользуется более 5 000 человек, сообщили в администрации ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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