Информацию о погоде для салехардских школьников будут публиковать на час раньше
На официальном сайте департамента образования Салехарда информация о неблагоприятных условиях для школьников будет публиковаться раньше на час. По поручению главы города Алексея Титовского достигнута договоренность с Ямало-Ненецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее жители Салехарда в соцсетях пожаловались на поздно появляющееся данные .Информация о погоде публиковалась в 7 утра, тогда как многие дети встают раньше.
Теперь информация будет появляться два раза в день: в 6.00 и в 11.00. Изменения вступят в силу уже завтра, 31 января 2020 года.
Стоит отметить, что на сайте городского департамента образования есть возможность подписаться на рассылку в мессенджере Viber. Рассылка о погоде и актировках приходит дважды в день, в 7:00 и 11:00. Ею пользуется более 5 000 человек, сообщили в администрации ямальской столицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU