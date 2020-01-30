Операция «Жилье» на Ямале продлится месяц

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:57:42+03:00

При пожарах в 2019 году погибло 29 человек

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Ямальские сотрудники МЧС в феврале 2020 года проведут профилактическую операцию «Жильё». В течение месяца спасатели будут посещать места проживания многодетных и малоимущих семей и ведущих асоциальный образ жизни, семей, находящихся в социально-опасном положении, а также пожилых одиноких людей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, подавляющее количество пожаров в 2019 году было зарегистрировано в жилищном секторе в 2019 году зарегистрировано 977 пожаров, в результате которых погибло 29 человек, и получили травмы различной степени тяжести 79 человек. В жилищном секторе автономного округа произошло 335 пожаров, что составило увеличение по сравнению с прошлогодним показателем на 22%.

Главная ее цель - повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности и неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности.

К проведению будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные организации, а также средства массовой информации автономного округа.

Очень важно отметить, что, как и в предыдущие годы, от пожаров в жилье погибает и травмируется больше людей, чем на остальных объектах вместе взятых.

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ИСТОЧНИК KP.RU